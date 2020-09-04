زغوان-كورونا: رفع الحجرالصحي الاجباري عن 21 نقابيا من جملة 26 شاركوا في أشغال المجلس الوطني للاتحاد

رُفع الحجر الصحي الإجباري، اليوم الجمعة، عن 21 نقابيا في ولاية زغوان من جملة 26 نقابيا من أصيلي الجهة شاركوا في أشغال المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي لللشغل بالحمامات، وذلك بعد فترة حجر دامت أسبوع وإثر صدور نتائج سلبية للتحاليل المخبرية التي خضعوا لها للمرة الثانية، حسب ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بزغوان، سهيل بالي، في تصريح لـ ” وات “.

وأضاف أن النقابيين الخمسة المتبقين سيواصلون فترة الحجر إلى حين صدور نتائج تحاليلهم، مشيرا، من جهة أخرى، إلى أن نتائج التحاليل التي أجريت على 11 عينة لمخالطي الحالة المصابة الثانية بالناظور جاءت هي الأخرى سلبية وسيخضع أصحابها إلى تحاليل مراقبة للتأكد من حالتهم الصحية.

يشار إلى أن عدد حالات الإصابة بالجهة استقر عند حالتين، واحدة بمركز كوفيد 19 بالمنستير والثانية تواصل العلاج بمقر سكناها بالناظور، وفق نفس المصدر.