تسجيل حالة وفاة جديدة في صفاقس وارتفاع اجمالي عدد الوفايات بالجهة الى 6 حالات

سجّلت، ولاية صفاقس اليوم الجمعة، حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد لشخص يبلغ من العمر 65 سنة ويعاني من أمراض مزمنة ليرتفع بذلك عدد الوفايات بالجهة الى 6 حالات منذ بداية الجائحة الوبائية، بحسب المدير الجهوي للصحة بصفاقس جوهر المكني.

وأضاف ذات المصدر، في تصريح لـ”وات”، انه قد تم في بداية الاسبوع الجاري نقل المتوفى من مركز كوفيد -19 بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر الى وحدة الانعاش الطبي للكوفيد بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة اثر تعكر حالته الصحية.

يشار إلى أن حالة الوفاة السادسة بفيروس “كورونا” التي تم تسجيلها اليوم في صفاقس تعدّ الاولى في الموجة الثانية من الجائحة الوبائية علما وان آخر حالة وفاة بالفيروس (الخامسة) جدّت يوم 10 افريل الماضي وهي لمسن يعاني من قصور كلوي وكان يقيم في مركز كوفيد-19 بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر.

وحسب آخر تحيين للحالة الوبائية الصادر، اليوم الجمعة، عن الادارة الجهوية للصحة، سجلت صفاقس 14 حالة اصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا” ليصبح عدد الحالات الحاملة للفيروس 96 حالة من مجموع 178 حالة إصابة مؤكدة مخبريا منذ بداية الوباء، مقابل 5 حالات شفاء ليرتفع العدد الجملي للمتعافين الى 77 حالة.