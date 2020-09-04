المنستير: اتخاذ قرار غلق قسمي الأمراض الباطنية والاستعجالي بالمستشفى الجهوي الحاج عليّ صوّة بقصر هلال

اتخذت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بالمنستير، اليوم الجمعة، خلال عقد جلسة طارئة لها لبحث الوضع الوبائي بقصر هلال، جملة من القرارات العاجلة بعد التشاور مع اللجنة العلمية الوطنية، تتعلق أساسا بالغلق الفوري لقسم الأمراض الباطنية وللقسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي الحاج عليّ صوّة بقصر هلال لمدّة 48 ساعة للقيام بعمليات التعقيم والتقصى النشيط، وفق ما أفاد به رئيس اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة (والي الجهة) أكرم السبري.

وبين السبعي انه تم اتخاذ القرار على اثر تسجيل اصابات في صفوف الاطار الطبي وشبه الطبي، واضاف انه ستقع المحافظة على استمرارية المرفق العام بخصوص القسم الاستعجالي، حيث ستحول وحدة القسم الاستعجالي والخدمات الضرورية إلى مكان آخر إلى حين استكمال عملية التعقيم

كما سيتم القيام بعملية التقصى النشيط لعدوى فيروس “كورونا” المستجد لعدد هام من المشكوك في حملهم لهذا الفيروس، مع الحرص على تطبيق القرارات التي اتخذها مساء أمس المجلس البلدي لبلدية قصر هلال

وأفاد السبعي أنّه سيقع تنفيذ حملة أمنية مساء اليوم ويوم غد السبت للتاكد من تطبيق القرارات الصادرة عن المجلس البلدي لبلدية قصر هلال وهي قرارات محدودة في الزمن، وعبر عن أمله في أن تكون هذه الإجراءات كفيلة بوضع حدّ لانتشار العدوى في مدينة قصر هلال في ظرف أسبوع.

من جهته أفاد رئيس بلدية قصر هلال الأزهر القابسي (وات) أن مدينة قصر هلال سجلت إلى حدّ يوم أمس 19 حالة إيجابية من بينها 5 إصابات لدى الإطارات الطبية وشبه الطبية بالمستشفى الجهوي الحاج عليّ صوّة بقصر هلال.

وعقدت الجلسة الطارئة للّجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة على إثر تسجيل حالات إصابة بفيروس “كورونا” المستجد بمدينة قصر هلال خاصة من بين الإطار الطبي وشبه الطبي، وذلك بحضور رئيس بلدية قصر هلال وكافة أعضاء اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة.