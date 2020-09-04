إحباط 3 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة وضبط 21 شخصا

تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بجبنيانة من ولاية صفاقس، خلال الليلة الفاصلة بين 2 و 3 سبتمبر الجاري، من ضبط 16 شخصا يحملون جنسيات دول إفريقية مختلفة بجهة العامرة، كانوا يعتزمون المشاركة في إحدى عمليات إجتياز للحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا.

وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه بإحالة الموقوفين على فرقة الأبحاث والتفتيش بجبنيانة، أذنت النيابة العمومية بعد استشارتها، بمباشرة قضية عدلية في الغرض واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم.

وأوردت الوزارة في بلاغ ثان لها، أن وحدات المنطقة البحرية بإقليم الحرس البحري بالجنوب، ضبطت 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و29 سنة، بسواحل أجيم جربة من ولاية مدنين، كانوا يعتزمون المشاركة في إحدى عمليات إجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا، وحجزت لديهم مركبا بحريا وجهاز تحديد المواقع.

وأضافت أنه بإحالتهم على فرقة الإرشاد البحري بجربة وباستشارة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم.

كما تمكنت وحدات الحرس الوطني بمنطقة وادي الظلمة بعمادة الخمايرية من معتمدية عين دراهم (ولاية جندوبة)، وفق بلاغ ثالت للوزارة، من ضبط شخص يحمل جنسية دولة مجاورة، كان بصدد إجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة، مؤكدة أنه باستشارة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الاجراءات القانونية في شأنه.