المشيشي يجتمع بفريقه الحكومي ويتحادث مع ممثلي اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف وحزب قلب تونس

اجتمع رئيس الحكومة، هشام المشيشي، اليوم الجمعة، بقصر الحكومة بالقصبة، بفريقه الحكومي وتولّى بالمناسبة تحديد أولويات وآليات العمل خلال الفترة القادمة وإحكام تسيير المرفق العمومي.

وجاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن المشيشي “حث وزراءه على بذل قصارى الجهد، من أجل تحقيق انتظارات المواطنين في التنمية والاستقرار، إلى جانب الاستعداد الجيد للاستحقاقات القادمة، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية.”

من جهة أخرى تحادث رئيس الحكومة مع كل من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي ومع وفد عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ترأسه سمير ماجول.

كما استقبل رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، وفق البلاغ ذاته الذي اكتفى بالإشارة إلى أن هذه اللقاءات تندرج في إطار إحكام تنظيم سير العمل الحكومي وارساء آليات جديدة للتنسيق مع المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية.