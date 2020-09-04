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بنزرت: تسجيل إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” لدى إطار شبه طبي يعمل بقسم الاستعجالي بمستشفى الحبيب بوقطفة الجامعي

2020/09/04 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

أكد المدير الجهوي للصحة ببنزرت، جمال الدين السعيداني، أنه تم اليوم الجمعة، تسجيل حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” لدى إطار شبه طبي يعمل بقسم الاستعجالي بمستشفى الحبيب بوقطفة الجامعي.
وأوضح ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أنه تبين عقب إتمام البحث الوبائي من قبل خلية اليقظة والترصد الطبي التابعة للهيئة الجهوية لمكافحة فيروس “كورونا” على خلفية إصابة امرأة مقيمة ببنزرت الجنوبية بالفيروس، وكانت على اتصال بممرض يبلغ من العمر حوالي 37 سنة ويعمل بقسم الاستعجالي بمستشفى الحبيب بوقطفة الجامعي، إصابة هذا الأخير بالفيروس عن طريق العدوى.
وأشار السعيداني، إلى ان عدد الإصابات المؤكدة بفيروس “كورونا” بالجهة، بلغ الى حد الآن 28 إصابة مؤكدة، منها 16 محلية.

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