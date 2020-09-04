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وزيرة المرأة: ضرورة إحكام حملات التفقد على محاضن الأطفال خلال الأسابيع الأولى من العودة المدرسية

2020/09/04 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

دعت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان زهواني هويمل، اليوم الجمعة، إلى ضرورة إحكام حملات التفقد على محاضن الأطفال خاصة خلال الأسابيع الأولى من العودة المدرسية.

وأكدت هويمل، لدى إشرافها على جلسة عمل بمقر الوزارة، خصصت للنظر في الاستعدادات للعودة المدرسية، على ضرورة أن تكون هذه الحملات موجهة لتأطير المربين ومرافقتهم من أجل تطبيق البروتوكول الصحي، وفق ما نشر على الصفحة الرسمية للوزارة بـ”فايسبوك”.

وشددت في هذا الصدد، على إلزامية توعية كل الأطراف بضرورة تطبيق البروتوكول الصحي العام الذي تم إمضاؤه الأسبوع المنقضي، والبروتوكول الصحي الخاص برياض ومحاضن الأطفال، حتى تتم العودة في أفضل الظروف ولحماية الأطفال والمربين من جائحة “كوفيد-19”.

كما حثت الوزيرة، على وجوب الاستعداد الجيد لضمان أفضل الظروف لعودة المدرسية آمنة، خاصة مع الظرف الذي تعيشه البلاد في ظل عودة انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وضمت جلسة العمل إطارات الوزارة في مجال الطفولة.

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