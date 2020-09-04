النسق التصاعدي يلازم بورصة تونس خلال الأسبوع الأوّل من سبتمبر 2020

لازم النسق التصاعدي بورصة تونس خلال الاسبوع الأول من شهر سبتمبر 2020 (1 اوت الى 4 سبتمبر 2020) بعد تمكن مؤشرها المرجعي “توننداكس” من الارتفاع بنسبة 0،4 بالمائة ليصل الى مستوى 6770،11 نقطة. ويبدو أن استقبال المستثمرين للموجة الأولى من المؤشرات الخاصة بنتائج اداء المؤسّسات خلال السداسي الأوّل من السنة قد أثر على آداء البورصة خلال هذا الاسبوع، بحسب ما اشارت اليه “تونس للأوراق المالية”.

وحافظ حجم التبادل على مستواه السابق، تقريبا، بمعدل 7،9 مليون دينار للحصّة الواحدة. واستفادت المعاملات من تبادل 4 كتل من أسهم شركة صنع المشروبات بتونس بقيمة جملية قدّرت ب4،2 مليون دينار.

وأظهر سهم المعامل الآلية بالساحل أفضل آداء وسط مبادلات على السهم اتسمت بالضعف اذ لم تتجاوز قيمتها 17 الف دينار وزادت قيمة السهم بنسبة 24 بالمائة ليتجاوز المستوى النفسي بقيمة 1 دينار واحد.

وظهر سهم أدوية من بين الاسهم الاكثر استفادة خلال الاسبوع من حركة السوق وارتفع سعره بنسبة 20 بالمائة ليصل إلى مستوى 3،820 دينار. وبلغت قيمة المبادلات على السهم ذاته 1،5 مليون دينار. ورغم استقار مبيعات الشركة في حدود 44،4 مليون دينار خلال السداسي الأول من 2020 فقد تمكّنت النتيجة الصافية للشركة من التطوّر بشكل ايجابي وبلوغ مستوى 1 مليون دينار (مقابل عجز بقيمة 2،3 مليون دينار موفى النصف الاول من 2019).

في المقابل كانت اسهم الكتروستار الاسوء اداء خلال الاسبوع اذ تراجع سعرها بنسبة 13 بالمائة لتصل الى مستوى 1،200 دينار وسط مبادلات لم تتجاوز قيمتها 6 آلاف دينار. وللتذكير فقد شهدت الكتروستار انكماشا بنسبة 10 بالمائة منذ بداية السنة.

وكانت اسهم اسمنت قرطاج الاكثر حركية وأنهت الاسبوع عند سعر 1،650 دينار بعد تحقيق زيادة بنسبة 0،5 بالمائة وقدرت قيمة المبادلات على الاسهم ذاتها ب7،5 مليون دينار.