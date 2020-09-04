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بنزرت: تسجيل 27 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ 27 جوان المنقضي .

2020/09/04 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

أكد المدير الجهوي للصحة ببنزرت جمال الدين السعيداني ان عدد المصابين بقيروس كورونا بالجهة منذ فتح الحدود يوم 27 جوان الماضي الى حد اليوم الجمعة بلغ 27شخصا .
وبينا في تصريح لمراسل “وات” بالجهة أن الحالات المؤكدة تتوزع على 12حالة وافدة و15حالة محلية ،مشيرا الى أنه تم تسجيل 9 حالات شفاء خلال ذات الفترة .
واشار إلى أن ارتفاع عدد الإصابات المحلية يالفيروس بجهة بنزرت مقارنة بعدد الحالات الوافدة يشير إلى دخول الجهة الصحية في مرحلة العدوى الافقية .
ودعا في هذا الصدد الى تطبيق البروتوكول الصحي الوقائي من قبل المواطنين وبقية العاملين بالفضاءات المفتوحة للعموم بكل صرامة .
وتم يوم أمس تأمين مراسم دفن الشيخ الذي توفي امس الاول بين أفراد عائلته بمنطقة بنزرت الجنوبية قادما من السيجومي ،وقد ثبتت إصابته بالفيروس ، وذلك وفق ما تمليه الاجراءات المعتمدة و الواجبة بالتنسيق مع مصالح بلدية بنزرت والمصالح الأمنية ،وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة. .

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