بنزرت: تسجيل 27 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ 27 جوان المنقضي .

أكد المدير الجهوي للصحة ببنزرت جمال الدين السعيداني ان عدد المصابين بقيروس كورونا بالجهة منذ فتح الحدود يوم 27 جوان الماضي الى حد اليوم الجمعة بلغ 27شخصا .

وبينا في تصريح لمراسل “وات” بالجهة أن الحالات المؤكدة تتوزع على 12حالة وافدة و15حالة محلية ،مشيرا الى أنه تم تسجيل 9 حالات شفاء خلال ذات الفترة .

واشار إلى أن ارتفاع عدد الإصابات المحلية يالفيروس بجهة بنزرت مقارنة بعدد الحالات الوافدة يشير إلى دخول الجهة الصحية في مرحلة العدوى الافقية .

ودعا في هذا الصدد الى تطبيق البروتوكول الصحي الوقائي من قبل المواطنين وبقية العاملين بالفضاءات المفتوحة للعموم بكل صرامة .

وتم يوم أمس تأمين مراسم دفن الشيخ الذي توفي امس الاول بين أفراد عائلته بمنطقة بنزرت الجنوبية قادما من السيجومي ،وقد ثبتت إصابته بالفيروس ، وذلك وفق ما تمليه الاجراءات المعتمدة و الواجبة بالتنسيق مع مصالح بلدية بنزرت والمصالح الأمنية ،وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة. .