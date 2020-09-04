قابس: المطالبة بالترفيع في عدد التحاليل اليومية الخاصة بفيروس “كورونا” وبتطوير مخبر “كوفيد 19” بالجهة

قالت رئيسة بلدية الحبيب ثامر-بوعطوش بالحامة من ولاية قابس، فائزة الحريزي، أن الحاجة جد ملحة للترفيع في العدد اليومي للتحاليل الخاصة بفيروس “كورونا” للنجاح في التقصي النشيط لهذا الفيروس ومنع انتشاره.

وأشارت، في تصريح أفادت به (وات)، اليوم الجمعة، الى ان عدد التحاليل التي يتم إجراؤها في الوقت الحالي بكل من الحامة والحامة الغربية يعد محدودا اذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار التفشي الكبير لهذا الفيروس بهذه المنطقة التي تتميز بكثافة سكانية عالية، وفق تقديرها.

وقد كان عدد من أعضاء اللجنة الجهوية لمجابهة كورونا بولاية قابس، قد طالبوا بدورهم، في اجتماع اللجنة الذي انعقد، يوم أمس الخميس، بالترفيع في عدد العينات المرفوعة في إطار التقصي عن فيروس “كورونا”، مؤكدين على ضرورة تطوير مخبر تحاليل “كوفيد 19” بالمستشفى الجهوي بقابس، عبر دعمه بالتجهيزات والعنصر البشري اللازم، وهو ما وعد به مسؤولون من وزارة الصحة زاروا الجهة مؤخرا، حسب تعبيرهم.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس “كورونا” بلغ في ولاية قابس منذ 05 أوت المنقضي، 860 إصابة محلية وإصابتين وافدتين أغلبها بالحامة والحامة الغربية وذلك بـ755 إصابة، فضلا عن تسجيل 13 حالة وفاة، مقابل تعافي 85 شخصا، وفق ما ذكره كاهية مدير الصحة الاساسية بقابس أنور الحافي، في وقت سابق لـ(وات).