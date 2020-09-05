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منظمة الصحة العالمية تستبعد توفر اللقاح ضد كورونا قبل هذا التاريخ..

2020/09/05 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أعلنت منظمة الصحة العالمية امس الجمعة، أنها لا تتوقع توفير تحصين ووقاية على نطاق واسع من فيروس كورونا قبل حلول منتصف العام المقبل.

وشددت مارغريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، على أهمية إجراء اختبارات دقيقة للتأكد من فاعلية اللقاحات وسلامة استخدامها، لافتة إلى أن المنظمة لا تتوقع توفير تحصين ووقاية على نطاق واسع من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا قبل حلول منتصف العام 2021.
وأضافت المتحدثة: “لا نتوقع أن تكون هناك عمليات تطعيم على نطاق واسع قبل منتصف العام المقبل”.

وقالت: “هذه المرحلة الثالثة يجب أن تستغرق وقتا أطول لأننا نحتاج لمعرفة مدى الحماية الحقيقية التي يوفرها اللقاح ونحتاج أن نتأكد أيضا أنه آمن” في إشارة للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاحات قبل الموافقة على استخدامها.

رويترز

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