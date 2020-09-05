قابس : 12 اصابة محلية جديدة بفيروس كورونا

قال كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة في قابس أنور الحافي انه تم يم أمس بمخابر كوفيد 19 إجراء 140 تحليلا على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس كورونا وان 12 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها ايجابية .

وأوضح الحافي في تصريح لمراسل (وات) أن الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا تتوزع الى 05 حالات في قابس الجنوبية وحالتين بكل من مارث وقابس المدينة وحالة وحيدة بكل من الحامة وقابس الغربية وغنوش.

وذكر الحافي انه قد تم الى حدود اليوم تسجيل 87 حالة شفاء من بين الحالات المصابة بفيروس كورونا والبالغ عددها الجملي 874 حالة مبينا ان هذه الحالات تتوزع الى 872 إصابة محلية وإصابتين وافدتين، وسجّلت ولاية قابس وفاة 13 شخصا من بين المصابين بفيروس كورونا يتوزعون الى 12 شخصا من الحامة او الحامة الغربية وامرأة بمطماطة القديمة .

وأضاف أن 11 شخصا من المصابين بفيروس كورونا يقيمون بوحدات كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بقابس والمستشفى العسكري بقابس والمستشفى المحلي بالحامة وأن من بين هؤلاء الأشخاص شخصان تحت العناية المركزة.