المنستير: استكمال عمليات الإنقاذ والنجدة لستين شخصا وعدم تسجيل خسائر بشرية ومادية في البنية التحتية نتيجة هطول الأمطار

سجلت ولاية المنستير خلال 24 ساعة الفارطة تقلبات مناخية وتهاطل الأمطار بكميات متفاوتة (من الساعة السابعة صباحا وإلى منتصف نهاراليوم)، بين 45 مم في معتمدية الساحلين و250 مم في معتمدية بني حسان وفق ما أفاد به “وات” المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالمنستير بوبكر بليلي .

ولم تخلف هذه الأمطار أية خسائر بشرية أو مادية في البنية التحتية أو المنازل حسب تصريح المدير الجهوي للحماية المدنية ومنسق اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بالمنستير العميد محمّد صالح بلعانس، الذي أكد أنّ اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة لم تسجل إلى حدّ الآن حالات وفاة أو مواطنين مفقودين جرفتهم المياه أو اية انهيارات في البنية التحتية أو سقوط منازل أو جوانب من مؤسسات.

ونفي ما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة طفلة تبلغ من العمر حوالي 10 سنوات جرفتها مياه الأمطار موضحا أنّها توفيت إثر انزلاقها في حفرة لطمس الفضلات البشرية وسط منزلهم في عميرة حاتم بمعتمدية المكنين وهي منطقة غير مرتبطة بشبكة التطهير وانتشلها أهلها وتوفيت على الساعة التاسعة من صباح اليوم وهي في طريقها إلى المستشفى.

وأكد بلعانس أنّ الأولوية في عمليات النجدة والإنقاذ كانت إنقاذ الأرواح البشرية حيث أمكن انقاذ ومساعدة على العبور لمجموع 60 شخصا كان البعض منهم عالقا في سياراتهم أو في أودية، وتمت إزاحة 28 وسيلة نقل من سيارات خفيفة وشاحنات علقت في الطرقات، والقيام بمجموع 25 عملية ضخ وشفط لمياه الأمطار من المنازل وهي عمليات متواصلة إلى حدّ الآن حسب المدير الجهوي للحماية المدنية.

وشملت التدخلات الميدانية التي انطلقت منذ الساعة الخامسة صباحا بلديات شراحيل والمكنين وقصر هلال وصيادة والساحلين وجمال وزرمدين وبني حسان وسيدي بنور بولاية المنستير.

وتعطل اليوم مترو الساحل الذي ينطلق من المكنين نحو المهدية ونحو المنستير منذ الساعة السابعة صباحا وإلى غاية الواحدة بعد الظهر وغمرت مياه الأمطار عدّة طرقات وعطلت حركة المرور بها خاصة الطريق الرئيسية الرابطة بين المكنين وطبلبة لعدّة ساعات قبل أن تستأنف بها حركة المرور مجددا حسب ما عاينت وات على مستوى المكنين.

ومن جهته توقع المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية أنّ تخلف كميات الأمطار المسجلة بعض الأضرار في الغراسات أو تربية الماشية موضحا أنّه لا يمكن حاليا القيام بالمعاينة الميدانية وسيقع لاحقا تقييم أية أضرار محتملة. وأفاد أنّ كميات الأمطار التي سجلتها الجهة خلال الفترة الزمنية 7 صباحا-منتصف النهار اليوم تتوزع حسب المعتمديات كالتالي: 250 مم في بني حسان، و164 مم في المكنين، و99 مم في زرمدين، و94 مم في قصر هلال، و94 مم في قصيبة المديوني، و88 مم في صيادة، و88 مم في طبلبة، و84 مم في البقالطة، و66 مم في جمال، و54 مم في المنستير، و53 مم في الوردانين و49 مم في بنبلبة و45 مم في الساحلين.