منوبة :اصابة جديدة بفيروس كورونا



سجّلت ولاية منوبة، اليوم السبت حالة اصابة افقية بفيروس ” كورونا بطبربة ، ليبلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس 20 منها 12حالة محلية و06 افقية وحالتان افقيتان ن، وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للصحة في منوبة، نبيلة قدور، في تصريح لــوات

وتعلقت الحالة الافقية بمسن من حي المحاجر بطبربة كان قد تنقل للعلاج مساء امس بقسم الاستعجالي بالمستشفى المحلي بطبربة وكان يعاني ضيق تنفس حيث تم نقله إلى مستشفى عبد الرحمان مامي باريانة أين أودع بقسم الإنعاش .

واضافت انه باخضاع المسن الذي يعاني مشاكل صحية مزمنة في الرئتين، الى اختبار الكوفيد السريع هناك، تبين اصابته بالعدوى وتم اعلام عائلته لاخذ الاحتياطات اللازمة.

كما تم إخضاع أربعة اطارات شبه طبية من قسم الاستعجالي بطبربة الذين تعاملوا معه إلى العزل الذاتي في انتظار إجراء الاختبارات الطبية اللازمة يوم الاثنين.

وأشارت إلى تدخل الدائرة الصحية بطبربة لتعقيم القسم المذكور واتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة، ولمباشرة حملة تقصي في محيط الإصابة لتحديد المتعاملين معها من العائلة ومحيطها.

وتتوزّع الحالات الحاملة للفيروس بالجهة على 16حالة حجر ذاتي في مقرات الاقامة ورهن المتابعة الطبية من مصالح الادارة الجهوية ، وحالتي حجر وجوبي بالمنستير وحالتي ايواء بمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة، .

يذكر ان الجهة سجّلت77 حالة إصابة بفيروس ” كورونا ” منذ بداية الجائحة، شفي من بينها 52 حالة، فيما سجلت خمس حالات وفاة.