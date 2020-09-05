الرابطة 1 – الجولة 24 – النادي الافريقي ينفرد بالمركز الرابع



انفرد النادي الافريقي بالمركز الرابع اثر تغلبه على اتحاد بن قردان 1-0 مساء اليوم برادس في ختام الدفعة الاولى من مقابلات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وسجل باسيرو كامباوري الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 57.

ورفع النادي الافريقي بفضل هذا الفوز رصيده الى 40 نقطة في المركز الرابع متقدما بثلاث نقاط عن النجم الساحلي شريكه السابق في المرتبة الرابعة الذي كان انهزم في وقت سابق اليوم امام نادي حمام الانف 1-0.

وفي المقابل تجمد رصيد اتحاد بن قردان عند 32 نقطة في المركز السادس رفقة الملعب التونسي الذي يواجه غدا النادي الصفاقسي في باردو.

في ما يلي نتائج وهدافو الدفعة الاولى من مقابلات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:

السبت 5 سبتمبر

في رادس

الناي الافريقي 1 باسيرو كامباوري (57)

اتحاد بن قردان 0

في الشابة

هلال الشابة – مستقبل سليمان (تاجلت بسبب عدم صلوحية الميدان)

في المتلوي

نجم المتلوي 0

النادي البنزرتي 0

في القيروان

شبيبة القيروان 0

اتحاد تطاوين 0

في حمام الانف

نادي حمام الانف 1 فارس المسكيني (87)

النجم الساحلي 0

الاحد 6 سبتمبر

في المنستير – س 19 و10

الاتحاد المنستيري – الترجي الرياضي

في باردو – س 16

الملعب التونسي – النادي الصفاقسي

الترتيب الحالي

الفريق نقاط ل ف ت خ له عليه

1- الترجي الرياضي 55 23 16 7 0 38 11 بطل الموسم

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2- النادي الصفاقسي 46 23 14 4 5 30 17

3- الاتحاد المنستيري 41 23 11 8 4 33 16

4- النادي الإفريقي 40 24 13 7 4 26 10

5- النجم الساحلي 37 24 10 7 7 32 22

6- الملعب التونسي 32 23 9 5 9 23 25

– اتحاد بنقردان 32 24 8 8 8 25 30

8- الهلال الشابي 27 23 7 6 10 28 28

– مستقبل سليمان 27 23 8 3 12 24 24

10-إتحاد تطاوين 24 24 5 9 10 19 27

11- نجم المتلوي 22 24 5 7 12 19 31

12- ن حمام الأنف 21 24 5 6 13 19 37

– الشبيبة القيروانية 21 24 6 3 15 19 40

14- النادي البنزرتي 20 24 4 8 12 17 34