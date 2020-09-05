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وزير الداخلية الجديد يجتمع بالقيادات الأمنية العليا ويؤكد على إضفاء النجاعة على تدخلات الوحدات الأمنية

2020/09/05 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أكد وزير الداخلية توفيق شرف الدين، صباح اليوم السبت في جلسة عمل ضمّت القيادات الأمنيّة العليا بوزارة الدّاخليّة، على المبادرة بالتطبيق الفوري لكلّ المخططات الأمنيّة، وعلى ضرورة إضفاء النجاعة والفعاليّة على تدخلات كلّ الوحدات التابعة لمختلف الأسلاك.

وذكرت وزارة الداخلية، أن هذا الاجتماع مثل مناسبة اطلع خلالها الوزير، الذي تسلم الخميس مهامه الجديدة، على الوضع الأمني العام بالبلاد.

كما كان الاجتماع فرصة لاستعراض استعدادات مختلف الأسلاك الأمنيّة للمرحلة القادمة وخاصّة منها مكافحة مختلف الظواهر الإجراميّة والإستعداد للعودة المدرسيّة والجامعيّة فضلا عن المخططات المرسومة لمجابهة تطوّر الوضع الوبائي المتعلق بجائحة كورونا.

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