وزارة الشؤون الخارجيّة.. “القائمة الإسمية المتداولة حول تعيين رؤساء بعثات دبلوماسية وقنصلية لتونس بالخارج غير صحيحة”

أوضحت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أنّ “تسريبات القائمة الإسمية” التي تتداولتها بعض المواقع الإعلامية وتتضمن تعيينات جديدة لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية لتونس في الخارج “غير صحيحة” و”تفتقر للدقة” و”لم تصدر عن أي جهة رسمية”.

وأكّدت الوزارة في توضيح لها نشرته اليوم السبت على صفحتها بشبكة التواصل “فايسبوك” على أن الحركة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية سيتم الإعلان عنها بصفة رسمية في مطلع الأسبوع القادم.

وكانت النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية، التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل قد دعت يوم الأربعاء الماضي إلى “ضرورة الالتزام بالمعايير المتفق عليها منذ سنة 2011 مع الطرف النقابي، بشأن التّسميات على رأس البعثات الدبلوماسية بالخارج والمتمثّلة بالأساس في حياديّة المرفق الدبلوماسي والنأي به عن التجاذبات السياسية خاصّة، فضلا عن التّمسّك بمهنيّة أبناء السلك”.

كما حذّرت مما اسمته “مغبّة الانحراف بمعايير تعيين رؤساء البعثات والعبث بمكتسبات أبناء الوزارة”.