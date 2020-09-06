الحرس الديواني بتطاوين يحجز مدعوما بوحدات عسكرية اكثر من 25 الف حبة دواء مخدر

تمكنت فرقة الحرس الديواني بتطاوين على إثر دورية مشتركة مع وحدات الجيش الوطني من إحباط محاولة تهريب 25550 حبّة دواء مخدّر نوع “بريغلان ” و 720000 ألف قطعة فوشيك إضافة إلى 582 كلغ من المعسل على متن شاحنتين رباعيتي الدفع بالمنطقة الصحراوية تيارت في عمق صحراء معتمدية رمادة بولاية تطاوين.

واوضحت الادارة العامة للديوانة ، في بلاغ اصدرته الاحد ، انه أثناء مطاردة شاحنتي التهريب جرى تبادل كثيف لإطلاق النار بين عناصر مسلحة من جهة التراب الليبي حاولت مساندة المهربين وتسهيل فرارهم من الدورية إلا أن مصالح الجيش الوطني والحرس الديواني تصدت لها و أجبرتها على التراجع.

وقد تولت طائرة عسكرية تعزيز وحدات الجيش الوطني قصد تأمين المكان وتحرير محضري حجز في الغرض ضد سائقي الشاحنتين ومرافق لهما و هم من جنسيات مغاربية وقد بلغت القيمة الجملية للمحجوز 458 ألف دينار باعتبار وسيلتي النقل.