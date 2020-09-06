تقدم المفاوضات حول العلاقة التعاقدية بين نقابة أطباء القطاع الخاص و”الكنام” دون بلوغ النتائج المأمولة

أفادت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص انها مازالت في تفاوض متواصل مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام” حول العلاقة التعاقدية بين الطرفين، معلنة أن المفاوضات، ورغم تقدمها، لم تبلغ بعد النتائج المأمولة.

وذكرت النقابة في بيان صادر عن إجتماع المكتب التنفيذي المنعقد يوم الجمعة الماضي، بأن الاتفاقية القطاعية التي كانت تربطها بالصندوق الوطني للتأمين على المرض منتهية الصلوحية بتاريخ 30 جوان 2020 مجددة الدعوة الى كافة منخرطيها من أجل مواصلة الإلتزام بقرارات الهيئة الإدارية.

وكانت النقابة التونسية لاطباء القطاع الخاص أعلنت في اعقاب انعقاد هيئتها الادارية يومي 27 و28 جوان الجاري عن انتهاء العلاقة التعاقدية مع الكنام بداية من 30 جوان محملة سلطة الاشراف المسؤولية الكاملة في اتخاد هذا القرار، ومبدية استعدادها التفاوض مع الصندوق من أجل اتفاقية قطاعية جديدة تلبي انتظارات الطبيب والمضمون الاجتماعي.