12 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في صفوف الإطارات الطبية وشبه الطبية العاملة بمستشفى الأطفال بباب سعدون

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الإطارات الطبية وشبه الطبية العاملة بمستشفى الأطفال بباب سعدون، إلى 12، وهم ملتزمون حاليا بالحجر الذاتي وحالتهم مستقرة، مقابل عدم تسجيل إصابات في صفوف الأطفال، وفق ما كشفه المدير الجهوي للصحة بتونس، طارق بن ناصر.

وأكد طارق بن ناصر في تصريح ل”وات”، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 16 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في ولاية تونس إلى غاية أمس السبت، ليرتفع العدد الجملي للمصابين منذ فتح الحدود يوم 27 جوان المنقضي، إلى 240 حالة، 63 منها متواجدة في تونس الغربية (سيدي حسين السيجومي والزهروني والحرايرية)، أي بنسبة تفوق 30 بالمائة.

وأفاد المتحدث بأن هذه الحالات تتوزع بين 153 حالة محلية و87 حالة وافدة، تم وضع أغلبهم في الحجر الصحي الذاتي، مقابل تسجيل 3 حالات وفاة، اثنان منهما لشخصين قادمين من ليبيا إلى تونس في إطار السياحة الطبية، وحالة وفاة لمسن.

وأشار المدير الجهوي للصحة بتونس إلى ارتفاع حالات الشفاء في صفوف المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ 44 حالة، مقابل تواجد 4 حالات بالمصحات الخاصة، وحالة وحيدة في مستشفى عبد الرحمان مامي باريانة، “وحالتهم جميعا مستقرة حاليا”، مذكرا بأهمية وعي المواطن والتزامه بالبروتوكول الصحي في ارتداء الكمامات واحترام التباعد الجسدي والغسل المتكرر لليدين للحد من انتشار الفيروس، وبالتالي الحفاظ على سلامته وسلامة غيره.