منوبة: إلغاء عدد من التظاهرات الثقافية والشبابية تحسبا من عدوى فيروس “كورونا”

الغيت عديد التظاهرات الثقافية والشبابية بولاية موبة تحسبا من انتشار فيروس كورونا، وتم بمدينة منوبة، الغاء عروض “السيرك” المبرمجة طيلة الاسبوع القادم.

واوضح ٍوالي منوبة محمد شيخ روحه، ان الاجراءات الوقائية شملت ايضا تاجيل المهرجان الصيفي بمنوبة وتظاهرة ثقافية بشواط والغاء مهرجان للتسوق من المنتج الى المستهلك بمدينة منوبة وتظاهرة في رياضة “الكيك بوكسينغ” في برج العامري.

واشار الى ان جهود اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس “كورونا” تركزت على احكام تطبيق اجراءات وترتيبات البروتوكول الصحي بالادارات والفضاءات العمومية، وخاصة بالمحلات والفضاءات المفتوحة للعموم، وذلك عبر اللجان التي كونت للغرض بالتنسيق مع البلديات والادارات الجهوية والمصالح الامنية والشرطة البلدية والبيئية.

واشار الى مباشرة لجنة خاصة بالمؤسسات الاقتصادية، عمليات مراقبة عدد من المؤسسات الصناعية والوقوف على مدى احترامها لمقتضيات البروتوكول الصحي الخاص بها من حيث الإجراءات والتدابير الصحية والوقائية.

يذكر ان الجهة مصنّفة ضمن “القائمة الحمراء” لانتشار فيروس “كورونا” المستجد، وفق ما أعلن عنه، المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، الجمعة المنقضي، وهي تشهد منذ اسبوع تواترا في عدد الاصابات بفيروس “كورونا” والتى وصلت منذ فتح الحدود في 27 جوان الماضي الى 26 حالة حاملة للفيروس ليبلغ العدد الجملي للحالات منذ بداية الجائحة، الى 84 إصابة، من بينها 53 حالة شفاء و05 حالات وفاة.