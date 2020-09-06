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تسجيل 234 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/09/06 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أعلنت وزارة الصحّة، اليوم الأحد، في بلاغها اليومي حول الوضع الوبائي لفيروس الكورونا COVID-19 بتونس،
أنه بتاريخ 4 سبتمبر 2020، تم تسجيل 234 حالة إصابة جديدة، و52 تحليلا إيجابيا لحالات سابقة ما تزال حاملة للفيروس، ليبلغ العدد الجملي للحالات 4776.

وقد تم، منذ فتح الحدود في27 جوان 2020، تسجيل 3575 حالة مؤكدة حاملة لفيروس الكورونا الجديد منها 577 حالة وافدة و2960 حالة محلية (82،7 %) و43 حالة وفاة (%1).

ويقع التكفل حاليا بـ 66 مريضا في المستشفيات (يمثلون 2%)، من بينهم 19 مريضا (يمثلون 0,63%)، بأقسام العناية المركزة. ويبلغ عدد الحالات النشيطة 2977 (82%) وعدد المرضى الحاملين للاعراض 445 (12،45 %).

وقد تمّ إجراء 2470 تحليلا مخبريا، من بينها 120 تحليلا، في إطار متابعة المرضى السابقين، ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 155862 تحليلا.

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