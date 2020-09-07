تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم

يتسم الطقس، الاثنين 07 اوت 2020، بهدوء نسبي بعد الاضطرابات الجوية القوية المسجلة نهاية الأسبوع المنقضي مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 27 و31 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وتكون بين 32 و36 ببقية الجهات.

وحسب توقعات المرصد الوطني للرصد الجوي ستكون هناك فترات مشمسة تتخللها سحب عابرة بأغلب الجهات ومن المنتظر ان تتكون خلايا رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية ترافقها امطار متفرقة.

وتهب الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل فيما يكون البحر متموجا بالشمال ومضطربا بالسواحل الشرقية.