تسجيل 265 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الجملي للحالات النشيطة إلى 3196 حالة

سجلت وزارة الصحة 265 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 58 تحليلا إيجابيا لحالات سابقة لاتزال حاملة للفيروس يوم السبت 5 سبتمبر 2020 ليرتفع العدد الجملي للحالات النشيطة التي لاتزال حاملة للفيروس إلى 3196 حالة.

وتقدر نسبة الحالات النشيطة حاليا بنسبة 63.4 بالمائة ( 3196 حالة) من بين 5041 حالة تم تسجيلها منذ بداية انتشار الكوفيد 19 في تونس في 2 مارس الماضي، فيما تبلغ نسبة المرضى الحاملين للأعراض 15 بالمائة أي ما يعادل 476 حالة، حسب معطيات الوضع الوبائي التي ضمنتها وزارة الصحة فجر الاثنين في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.

وقد تم منذ فتح الحدود في 27 جوان الماضي تسجيل 3840 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس 580 حالة منها وافدة و 3125 محلية ( أي بنسبة 83 بالمائة) و43 حالة وفاة ( نسبة 1 بالمائة). ويقع التكفل حاليا ب 71 حالة ( ما يعادل 2 بالمائة) في المستشفيات من بينها 21 حالة ( أي بنسبة 0.65 بالمائة ) بأقسام العناية المركزة .

وتتوزع الحالات المسجلة بعد فتح الحدود بين 296 حالة تنتمي للفئة العمرية أقل من 14 سنة و 1749 حالة تتراوح أعمارهم بين 15 سنة و44 سنة، وسجلت 829 حالة لدى أشخاص تتراوح أعمارهم بين 45 و 64 سنة و188 حالة في صفوف الفئة العمرية بين 65 سنة و 74 سنة و 131 حالة أكثر 75 عاما فيما لم تتوفر معطيات عمرية بالنسبة ل 647 حالة لدى السلطات الصحية التونسية.

وقد تم يوم السبت الماضي إجراء 2817 تحليلا مخبريا من بينها 142 تحللا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ العدد الجملي للتحاليل 679 158 تحليلا.