قبلي: اتخاذ جملة من الاجراءات للحد من انتشار فيروس “كورونا” بمنطقة تنبيب

اتخذت الهيئة الجهوية لمجابهة فيروس “كورونا” خلال جلستها المنعقدة يوم امس الاحد، جملة من القرارات للتوقي من انتشار الفيروس بمنطقة تنبيب من معتمدية قبلي الشمالية التي سجلت يوم السبت الماضي 16 حالة عدوى محلية

وشملت القرارات التي تم اتخاذها، الاسراع بنقل المصابين بالفيروس الى احد مراكز الحجر الصحي الجماعي مع المتابعة اليومية لحالتهم الصحية، علاوة على التقصي المعمق لمدى انتشار الفيروس بالمنطقة، وذلك عبر تكثيف رفع العينات لكل المحيطين والمخالطين للمصابين بما في ذلك الحالات التي توجهت في الفترة الاخيرة للطبيبين العاملين في القطاع الخاص بعد ان ثبتت اصابتهما

كما تم التاكيد من قبل اعضاء الهيئة الجهوية لمجابهة فيروس “كورونا” على ضرورة الحد من الدخول والخروج من منطقة تنبيب الا للحالات القصوى، مع الانطلاق في عملية تعقيم الطرقات والفضاءات العامة، اضافة الى الحرص على انتظامية تزويد القرية بالمواد الغذائية للمحلات التجارية والعناية بالعائلات المعوزة ومحدودة الدخل الى جانب فرض الزامية ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وتجنب كافة مظاهر الاختلاط والاكتظاظ

وقد تمت دعوة اصحاب المحلات التجارية بتطبيق التباعد الجسدي مع غلق المقاهي والغاء جميع الانشطة الرياضية والثقافية والحفلات العائلية مع تعليق صلاة الجمعة والتاكيد على الالتزام بالبروتوكول الصحي اثناء اداء الصلوات الخمس مع التاكيد على ان اية مخالفة لهذه القرارات تجعل صاحبها عرضة للتتبعات القانونية

يشار الى انه قد تم عشية يوم امس الاحد نقل كافة الحالات المصابة بفيروس “كورونا” بمنطقة تنبيب الى مركز الحجر الصحي بالمنستير، كما ان الادارة الجهوية للصحة تلقت نتيجة 50 عينة تم رفعها يوم 2 سبتمبر الجاري من منطقتي نويل وزعفران من معتمدية دوز الجنوبية وكانت كلها “سلبية”