فظيع: يحول وجهة فتاة قاصر في سيدي حسين..وهذه التفاصيل..

على إثر قيام الوحدات التابعة لمركز الأمن الوطني بالعطار بمنطقة الأمن الوطني بسيدي حسين يوم 07 سبتمبر 2020 بدوريّة لصالح الأمن العام لفت إنتباهها حركة مسترابة لشخصين منزويان بمكان شبه مهجور وبالإقتراب منهما لاذ أحدهما بالفرار فيما بقي الشخص الثاني حيث تبيّن أنها فتاة قاصر تطلب النجدة مُعلمةً أن منحرفا قام بتحويل وجهتها بعد تهديده لها بواسطة سلاح أبيض إلا أن تواجد الوحدات الأمنيّة حال دون ذلك.

بإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة تمّ تمشيط كامل المكان والأماكن المجاورة له حيث تمكنت الوحدات المذكورة من إلقاء القبض على المظنون فيه (29 سنة قاطن الجهة)، وبالتحرّي معه إعترف بما نُسب إليه كما تبيّن أنه محلّ تفتيش لفائدة محكمة الناحية بحيّ الزهور من أجل “الإعتداء بالعنف الشديد”.

بمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة تونس 02، أذنت بالإحتفاظ به من أجل “تحويل وجهة قاصر باستعمال العنف”.