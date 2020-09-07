بنزرت: تسجيل 21 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال ال14 يوما الأخيرة

اكد المدير الجهوي للصحة ببنزرت جمال الدين السعيداني انه تم تسجيل 21 اصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال ال14 يوما الأخيرة، اغلبها إصابات محلية

واضاف السعيداني انه تم منذ تاريخ فتح الحدود يوم 27 جوان المنقضي تسجيل 34 إصابة (22 محلية و12 وافدة)، و65 اصابة منذ ظهور الفيروس، توفي منهم شخص واحد (امراة تبلغ من العمر 76 سنة وكانت تشكو من امراض مزمنة)، وتعافى 41 شخصا ولا يزال 24 اخرين يحملون الفيروس وحالتهم “مستقرة”

يشار الى انه تم بعث مخبر للتحاليل والتقصي عن مختلف الامراض السريرية ومنها فيروس كورونا، بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة، حيث انطلق في العمل بصفة تدريجية، الى جانب منح مخبر خاص بمدينة بنزرت الرخص القانونية لاجراء التحاليل، وفق تصريح سابق لرئيس الهيئة الجهوي لمكافحة فيروس “كورونا” (والي بنزرت محمد قويدر) خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس الجهوي الموسع للامن نهاية الأسبوع الفارط.