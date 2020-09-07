اتفاق وزارة التربية مع نقابات التعليم على تثبيت يوم 15 سبتمبر موعدا للعودة المدرسية

اتفقت وزارة التربية اليوم الاثنين مع نقابات القطاع التربوي على ثبيت موعد العودة المدرسية يوم 15 سبتمبر 2020، وفق ما صرح به المكلف بالاتصال بوزارة التربية محمد الحاج طيب لوكالة تونس افريقيا للانباء

وذكر الحاج طيب ان الاتفاق جاء اثر انعقاد جلسة دامت لمدة اكثر من 4 ساعات بين مسؤلين بالوزارة ونقابات التربية وحضرها كل من وزير التربية فتحي السلاوتي والأمين العام المكلف بقسم الوظيفة العمومية حفيظ حفيظ

واتفق الطرفان على ان تكون العودة المدرسية بالتدرج بالنسبة للمستويات التعليمية بالمدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الثانوية، مشيرا الى انه سيتم توفير كافة وسائل الحماية وتعقيم فضاءات المؤسسات التربوية توقيا من كوفيد 19 وفق ذات المسؤول

ويأتي الاتفاق ليحسم حالة الجدل القائمة حول موعد العودة المدرسية في ظل ارتفاع حصيلة الاصابات بفيروس كورونا بتونس الى مستويات قياسية

وبموجب الاتفاق سيعود اكثر من 2 مليوني تلميذ تونسي الى مقاعد الدراسة مع مطلع الموسم الدراسي الجديد وسط اجراءات صحية مشددة لاحتواء فيروس كورونا ومساع لحماية الأسرة التربوية والتلاميذ من مخاطر العدوى بالفيروس التاجي