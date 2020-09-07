سليانة: 13 تحليلا سلبيا لأشخاص يشتبه في إصابتهم بفيروس “كورونا”

تلقت، اليوم الاثنين، الإدارة الجهوية للصحة بسليانة نتائج تحليل عيّنات تم رفعها مؤخرا لـ13 شخصا اشتبه في إصابتهم بفيروس “كورونا”، وقد جاءت كلها سلبية، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة بسليانة، عبد الوهاب الهرابي.

وبيّن، ذات المصدر، في تصريح لـ”وات”، ان العينات تخص 9 أشخاص من مخالطي المرأة المصابة العاملة بالقباضة المالية ببرقو، والتي تم رفعها يوم الخميس الفارط، إضافة الى عينة لحالة اشتبه في اصابتها بمكثر، كانت رفعت منذ يوم 30 أوت الفارط.

وتتعلق هذه العينات أيضا، بعينتين لشخصين يقطنان في سليانة المدينة تم رفعهما يوم 31 أوت الفارط، وأخرى لحالة من قعفور من مخالطي الفتاة المصابة والبالغة من العمر 26 سنة ورفعت يوم 1 سبتمبر الجاري، علما وأن نتائج 104 عينات من مخالطي مصابي الخلصة وبرقو لم تصدر بعد، وذلك حسب ما أكده المدير الجهوي للصحة.