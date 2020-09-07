القصرين القبض على كهل قام بتنزيل تدوينة مسيئة للوحدات الا?منية إثر عملية سوسة الإرهابية

ـ انتظمت مساء اليوم الاثنين بموقع العملية الإرهابية التي وقعت صباح أمس الاحد بمفترق القنطاوي بأكودة، وراح ضحيتها عون حرس وطني مع إصابة عون ثان بجروح بليغة، وقفة مساندة لأعوان الأمن، وللتعبير عن التضامن مع شهداء وجرحى المؤسسة الأمنية.

وشارك في هذه التظاهرة التضامنية عدد هام من المواطنين، وتشكيلة من شباب الهلال الأحمر التونسي، الذين رفعوا العلم الوطني ورددوا النشيد الوطني، قبل أن يقوموا بإشعال الشموع، ووضع باقات من الورود في مكان استهداف الشهيد، الوكيل سامي مرابط، وزميله الوكيل، رامي الإمام.

كما شارك في وقفة المساندة لأعوان الأمن، والية سوسة، رجاء الطرابلسي، وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب بولاية سوسة، ورؤساء البلديات والمعتمدون، إلى جانب عدد من ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وناشطي المجتمع المدني.

ورفع المشاركون في وقفة المساندة لافتات تضمنت عبارات التنديد بالعملية الإرهابية والتعبير عن دعمهم للقوات الأمنية في حربها على الإرهاب.