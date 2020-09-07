بالفيديو: شهيد الوطن سامي مرابط يشيع الى مثواه الاخير..

تسجيل 10 إصابات جديدة محليّة بكورونا بمساكن..

خطير: بعد أن غادرا مركز الحجر الصحي بمدنين يتبين انهما مصابين بالكورونا..

هام-اليوم: النظر في السيناريوهات الممكنة للعودة المدرسية..

منوبة: إصابة أفقية لمتربصة بالعيادة الخارجية لقسم طب نفس الأطفال بالرازي

2020/09/07 المصدر مع وات, مجتمع

يخضع بداية من صباح غد الثلاثاء عشرون (20) إطارا طبيا وشبه طبي يعملون بالعيادة الخارجية لقسم طب نفس الأطفال بمستشفى الرازي بمنوبة، إلى اختبارات الكوفيدـ19، وذلك بعد ثبوت إصابة أفقية لأستاذة جامعية في اختصاص علم النفس متربصة بالقسم، حسب تصريح المديرة الجهوية للصحة بمنوبة، نبيلة قدور، لصحفية مكتب “وات” بالجهة.

وأضافت قدور أنه فور الابلاغ عن الحالة المقيمة في العاصمة، والتي قامت باختبار كوفيد بصفة فردية استعدادا للسفر للخارج، تم التدخل الفوري للقيام بحملة تعقيم واسعة للعيادة وكامل القسم، وأخذت جميع الاحتياطات الوقائية اللازمة، تحسبا لانتشار محتمل للعدوى.

وشددت المديرة الجهوية على عدم علاقة الحالة المصابة بالأطفال الذين يرتادون العيادة يوميا للعلاج، والذي يتراوح عددهم بين 50 وال60 طفلا يوميا، على اعتبار اقتصار مهمتها على مراقبة عمل الأطباء عن كثب.

يذكر أن مستشفى الرازي شهد في مارس المنقضي، تاريخ الموجة الأولى من عدوى الكورونا، غلق قسم الطب الباطني بعد إصابة كاتبة طبية بعدوى من طبيبة بنفس القسم، وثبوت سلامة 50 إطارا طبيا وشبه طبي حينها من العدوى، بعد إخضاعهم لاختبارات الكوفيد ـ 19.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn