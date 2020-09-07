المشيشي يشرف على جلسة عمل وزارية للنظر في استعدادات العودة المدرسية في ظل تطور الحالة الوبائية الناجمة عن فيروس كورونا

أشرف رئيس الحكومة، هشام المشيشي، مساء اليوم الإثنين، بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية خُصّصت للنظر في آخر الاستعدادات للعودة المدرسية في ظل تطور الحالة الوبائية الناجمة عن فيروس كوفيدـ19 بتونس، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة.

وعقب أشغال الجلسة، أفاد وزير التربية، فتحي سلاّوتي، بأن “العودة المدرسية ستكون بصفة تدريجية ومرنة إبتداء من يوم الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري، مع أخذ خصوصيات كل مدرسة بعين الاعتبار،وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، من وزارات ولجان ومندوبين جهويين ونقابات ممثلة للقطاع.

وأضاف الوزير، حسب المصدر نفسه، أن الشأن التربوي يهم مختلف الشرائح دون استثناء، وأن الهدف الرئيسي هو إنجاح العودة المدرسية، رغم خصوصيتها هذه السنة.

يذكر انه تقرر، وفق بلاغ سابق لوزارة التربية، تثبيت العودة المدرسية يوم 15 سبتمبر الجاري بصفة متدرجة بداية من يوم 15 إلى يوم 19 من الشهر الجاري، وذلك إثر جلسة عمل مشتركة انعقدت، الاثنين، بين وزارة التربية والكتاب العامين للجامعات العامة لنقابات التربية، حول تأمين العودة المدرسية 2020ـ2021، بحضور