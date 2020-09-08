قابس : وفاة مواطن من الحامة بكورونا و11 اصابة جديدة بهذا الفيروس

قال كاهية مدير الرعاية الصحية الاساسية بالادارة الجهوية للصحة بقابس أنور الحافي في تصريح صباح اليوم لــ(وات) إن رجلا يبلغ من العمر 63 سنة أصيل الحامة مصابا بفيروس كورونا ويعاني من أمراض مزمنة قد توفّي يوم أمس بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة ليرتفع بذلك عدد الاشخاص الذين توفّوا بسبب هذا الفيروس بجهة قابس الى 15 شخصا .

وأوضح الحافي انه قد تم يوم أمس إجراء 97 تحليلا بمخابر كوفيد 19 على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس كورونا وأن 11 عيّنة قد

جاءت نتيجة تحليلها ايجابية وأثبتت اصابة اصحابها بهذا الفيروس، مشيرا الى أن المخبر العسكري للتحاليل الجرثومية المتنقل الذي تم تركيزه بالمستشفى العسكري بقابس قد غادر الجهة منذ يوم الجمعة الفارط .

وذكر الحافي ان الاصابات الجديدة بفيروس كورونا تتوزّع الى 07 اصابات في المطوية وإصابتين بكل من الحامة ووذرف، مشيرا الى أنّه قد تمّ الى حدّ اليوم تسجيل

182 حالة شفاء من بين الاشخاص الذين اصيبوا بفيروس كورونا.