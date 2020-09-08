بنزرت: تنفيذ حملة تعقيم شاملة لقسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة دون غلقه

نفى مدير المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت خالد حجي غلق قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت، وبين ان إدارة المستشفى وفي إطار التوقي من تداعيات انتشار فيروس “كورونا” خاصة بعد تسجيل إصابة خمسة اطارات شبه طبية عاملة بالقسم، اقرت تنفيذ حملة تعقيم شاملة بقسم الاستعجالي اليوم، كاجراء تحفظي ووقائي للمرضى والزوار وبقية الاطارات الطبية وشبه الطبية.

واوضح أن عملية التعقيم تدوم حوالي ساعتين، سيقع على اثرها إعادة العمل بالقسم، ولاحظ انه تم التعاطي مع الحالات المستعجلة وفق البروتوكول الصحي من قبل بقية الاقسام، بينما يقع التكفل ببقية الحالات العادية مباشرة عقب الانتهاء من عملية التعقيم