نابل: تسجيل 15 إصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا” من بينها تلميذة تبلغ من العمر 9 سنوات

افادت مديرة النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل سنية خلف الله أنه تم بتاريخ أمس الاثنين تسجيل 15 إصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا” بالجهة من بينها طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات وهي تلميذة بالمدرسة الفرنسية الخاصة بنابل

وبينت خلف الله، في تصريح لصحفية (وات)، أنه تم التفطن لإصابة الطفلة بعد القيام بالتحاليل المخبرية في اطار التقصي، باعتبار ان والدتها مصابة بالفيروس وتخضع للحجر الصحي، واشارت الى أنه تم أخذ عينات ل30 شخصا من بينهم الاطار المدرسي والتلاميذ المخالطين لهذه الحالة

وذكرت أن الحالات الأخيرة المسجلة تتوزع على 5 حالات بمنزل بوزلفة و5 حالات بنابل وحالتين بسليمان وحالة بكل من قليبية والحمامات وبني خيار

وأشارت إلى تسجيل حالتي شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 59 حالة، في حين يبلغ عدد الحالات التي لاتزال حاملة للفيروس 83 حالة من مجموع 143 حالة إصابة مؤكدة منذ بداية الجائحة وحالة وفاة واحدة سجلت في شهر افريل الفارط