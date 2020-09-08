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زغوان: إيواء 4 حالات مشتبهة في اصابتها بفيروس “كورونا” بوحدة “كوفيد 19” بالمستشفى الجهوي

2020/09/08 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

قدرت المصالح الصحية بزغوان اليوم الثلاثاء عدد المشتبه في اصابتهم بفيروس “كورونا” ب4 اشخاص، وذلك بعد إجراء فحوصات أولية عليهم إثرالعيادات العادية بالمستشفى الجهوي بزغوان.

وذكر المدير الجهوي للصحة بزغوان سهيل بالي في تصريح ل(وات)، أنه تم اخذ عينات للحالات المشتبهة في اصابتها بالفيروس لاجراء التحاليل المخبرية اللازمة، وإيواؤهم بوحدة “كوفيد19” بالمستشفى الجهوي في إطار الحجر الصحي الاجباري، إلى حين صدور نتائج التحاليل

واضاف أن العدد الجملي للمشمولين بالحجر الإجباري ارتفع إلى 29 حالة، فيما استقر عدد الاصابات عند 5 حالات

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