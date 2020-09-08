لجنة المالية بالبرلمان تستمع غدا إلى وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار

تستمع لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، غدا الأربعاء، إلى وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار علي الكعلي، للاستفسار حول اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 4 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مجابهة جائحة فيروس ” كوفيد-19″ عن طريق الادماج الاجتماعي والتشغيل، وتبلغ قيمة هذا القرض 180 مليون أورو.

وقد أجلت اللجنة اليوم المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 28 لسنة 2020 والمتعلق بالموافقة على القرض المذكور، وفي هذا الاطار، قال النائب هشام العجبوني ، لوات، “لقد تم تأجيل المصادقة على هذا القرض باعتبار أنه ليس لدينا المعطيات الكافية حوله وفي ما سيصرف بالتحديد” .

وأكد العجبوني أنه تم الاتفاق مع وزير المالية للحضور غدا، الأربعاء على الساعة التاسعة صباحا، بالبرلمان، لتقديم كل التوضيحات بشأن هذا القرض وكل القروض التي تم الحصول عليها في اطار مجابهة كوفيد-19.

وأفاد النائب محمد عمار أن وزير المالية سيكون مطالبا أيضا بتقديم معطيات حول الميزانية التكميلية لسنة 2020 مع توضيح هل أن القرض سيكون ضمن هذه الميزانية التكميلية أم ضمن ميزانية 2020.