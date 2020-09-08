صفاقس: تسجيل إصابة جديدة بفيروس “كورونا” لمريضة مقيمة بقسم القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر

سجّلت ولاية صفاقس، اليوم الثلاثاء، إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد لدى مريضة مقيمة بقسم القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، مما استوجب نقلها الى وحدة الانعاش “كوفيد-19” بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقيبة، وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة بصفاقس، الدكتور جوهر المكني.

وأضاف ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أنه تم ايواء المرافقة للمصابة بقسم القلب بوحدة “كوفيد-19” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، وأخذ عينة منها من اجل التحليل للتأكد من حملها للفيروس من عدمه.

وقد تولى فريق الصحة الوقائية، تعقيم وتطهير قسم القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر والشروع في تحديد المخالطين للمصابة من فريق صحي ومرضى، فضلا عن الانطلاق في أخذ عيناتهم من أجل التحليل، علما وأنه لم يتم اللجوء الى غلق القسم القلب والشرايين بل واصل اسداء خدماته للمرضى بالموارد البشرية المتوفرة، حسب ما أوضحه الدكتور المكني.

وحول الحالة الوبائية بصفاقس، ذكر المدير الجهوي للصحة، أنه وحسب آخر تحيين فان عدد الاصابات المؤكدة مخبريا بفيروس “كورونا” بالجهة منذ ظهور الوباء الى الآن، بلغ 193 حالة من ضمنهم 80 شخصا تعافوا و107 حالة لا تزال حاملة للفيروس، فيما سجلت الجهة 6 حالات وفيات منذ بداية ظهور الجائحة .