المنستير: 8 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” منها 5 محلية

سجلت ولاية المنستير، اليوم الثلاثاء، 8 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، 3 وافدة و5 محلية، منها 3 إصابات بمنزل نور وحالة بزرمدين وحالة بالمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، ليرتفع مجموع الإصابات المؤكدة بالجهة الى 257 حالة، وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة بالمنستير، حمودة الببة.

وسجلت الجهة، ما ذكره ذات المصدر، لـ(وات)، إلى غاية يوم أمس الاثنين، مجموع 249 إصابة بالفيروس، من بينها 23 حالة جديدة، مشيرا الى ان هناك حالة راجعة بالنظر إلى ولاية المهدية، في المقبل سجلت 4 حالات شفاء جديدة ليرتفع المجموع إلى 175 حالة تعافي.

من جهته، سجل المركز الوطني لحاملي “الكوفيد 19” بالمنستير، 37 حالة شفاء جديدة، منها 13 من ولاية الكاف و4 أصيلة بن عروس، و4 من القيروان، و4 من المنستير، و4 من سوسة، و3 من قابس، و2 من جندوبة، و2 من تونس، وحالة من صفاقس، ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 1019 حالة من مجموع 1331 حالة استقبلها هذا المركز منذ 4 أفريل الماضي، علما وأنه يأوي حاليا 241 شخصا.

يذكر أن عدد المصابين بالفيروس بمنزل نور، بلغ حوالي 50 مصابا و20 حالة بقصر هلال، من بينها 10 إصابات في صفوف الإطارات الطبية وشبه الطبية بالمستشفى الجهوي الحاج عليّ صوّة .