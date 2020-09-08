عاجل ورسمي: جديد العودة المدرسية..هكذا ستكون أيام التدريس بالنسبة لجميع المستويات..

أكد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي أنه تم الاتفاق بين النقابة ووزارة التربية خلال لقاء اليوم الإربعاء 8 سبتمبر 2020 على أن تكون الدراسة على أفواج وتقسيم كافة التلاميذ في كل الأقسام على فوجين لضمان عدم تجاوز 18 تلميذا في القسم الواحد والحضور يكون يوما بيوم لكل فوج، مع إعادة النظر لاحقا في العطل المدرسية.

كما نفى في تصريح لموزاييك صحة ما راج حول إمكانية التخلي عن بعض المواد مثل الرسم والموسيقى.. مؤكدا أن ذلك غير وارد تماما. وقال “لا يمكن لنقابة التعليم الثانوي أن تقبل التخلي عن مواد تمثل الغذاء الروحي لأبنائنا”

وأكد أنه لن يتم التخلي عن أي مادة تعليمية وسيتم المحافظة على نفس التحصيل العلمي وتوزيع المواد، والتغيير الوحيد هو أن التلميذ سيدرس نصف الوقت في كل مادة.