زغوان: تسجيل إصابتين جديدتين بالفحص وارتفاع عدد الإصابات بالجهة إلى 7 حالات

العسكرية يقضي فترة حجر إجباري ذاتي بالفحص إثر عودته من الخارج، وأثبتت تحاليل المراقبة إصابته بالفيروس، والثانية لدى إمرأة تبلغ من العمر 47 سنة وعاملة بمصنع بالفحص كذلك، وتقيم بوحدة كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بزغوان ضمن 4 حالات مشتبهة.

وقد خلقت إصابة هذه الأخيرة (الامرأة) حالة من الهلع والفوضى في صفوف زملائها بالمصنع، الذين عبروا عن غضبهم لغياب الاجراءات الوقائية من هذا الوباء، مطالبين بالتدخل لاتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة هذا الوضع والإسراع باجراء التحاليل المخبرية لكافة العاملين قصد التأكد من حالتهم الصحية، وفق ما أكده حمادي النحالي، الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل لـ”وات”.

وفي هذا الخصوص، أوضح المدير الجهوي للصحة، أن فريقا من الإطارات الطبية وشبه الطبية تحول على عين المكان لرفع عينات لجميع المخالطين للمصابة والقيام بالتحاليل المخبرية، مع دعوتهم إلى الالتزام بالحجر الإجباري حتى صدور نتائج التحاليل.

في جانب آخر، أشار سهيل بالي إلى أن عدد الإصابات بكورونا، ارتفع اليوم الثلاثاء إلى 7 حالات بالجهة.