عاجل: بن علية تحذر من الانتشار السريع لفيروس كورونا في تونس

حذرت الناطقة السمية باسم برنامج مقاومة فيروس كورونا نصاف بن علية اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020 خلال ندوة صحفية من الانتشار السريع لفيروس كورونا في تونس مؤكدة ان الحل الوحيد هو الالتزام بالاجراءات الوقائية والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات والمحافظة على نظافة اليدين.

وأشارت بن علية الى تسجيل ارتفاع في حالات العدوى المسجلة وارتفاع ايضا في عدد حلاقات العدوى المرتبطة بأماكن العمل والمستشفيات .

وأضافت ان الوزارة تقوم بعمليات تقصي نشيط لحالات الكوفيد حيث يتم القيام بأكثر من 80 بالمائة من التحاليل للتقصي للمخاطين للمصابين من اجل تطويق الوضع والحد من انتشار الوباء.

وشددت بن علية على ضوروة التعايش مع الفيروس من خلال الالتزام بالاجراءات الوقائية مع المحافظة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية لان الفيروس سيتواصل معنا لسنوات حسب تعبيرها.