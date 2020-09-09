سليانة : تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجّلت ولاية سليانة صباح اليوم الأربعاء 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا بعد ورود نتائج عدد من التحاليل رفعت مؤخّرا لأشخاص يشتبه في إصابتهم بالفيروس.

وأكّد المدير الجهوي للصحة عبد الوهاب الهرّابي لــــ(وات) أن الإصابات الجديدة تخص 4 إصابات في منطقة الخصلة من معتمدية سليانة الشمالية وأخرى بنفس الفرع البنكي الذي سجّل أمس حالة إصابة بالفيروس، لافتا إلى أن عدد الإصابات في “الخصلة” ارتفع الى 25 حالة فيما ارتفع عدد الإصابات بالفرع البنكي إلى اصابتين(لدى موظفتين)

يذكر أن ولاية سليانة سجّلت أمس 6 حالات مؤكّدة من بينها 4 حالات في “الخصلة” وحالة في برقو وأخرى بالفرع البنكي بسليانة المدينة.