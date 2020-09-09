رجال اعمال يناقشون غدا الخميس نتائج دراسة حول توسيع دائرة تواجد المؤسسات التونسية بالسوق الافريقية

يناقش أصحاب مؤسسات ومهتمون بالسوق الافريقية في لقاء ينتظم، غدا الخميس، نتائج دراسة حول “خطة توسيع تواجد المؤسسات التونسية على مستوى السوق الافريقية”، في محاولة لبلورة حزمة توصيات سترفع لاحقا الى الحكومة.

واعلن مجلس الاعمال التونسي الافريقي، صاحب مبادرة تنظيم هذا اللقاء، ان هذه الدراسة اعدت بناء على طلب من مجلس التحاليل الاقتصادية ومولتها الوكالة الفرنسية للتنمية وعهد بانجازها الى مكتب ” ديلوات كنساي “.

وتهدف الدراسة، وفق مجلس الاعمال التونسي الافريقي، الى رصد الصعوبات التي تعيق المؤسسات عن توسيع دائرة انشطتها في السوق الافريقية والتوصل الى صياغة توصيات تتعلق بدعم مؤسساتي وافقي وخصوصي للقطاعات ذات الاولوية.

ويكتسى هذا اللقاء، الذي سيقوم فريق من “ديلوات كنساي” بتنشيطه ويشارك فيه عدد من منتسبي مجلس الاعمال التونسي الافريقي، اهمية كبرى نظرا لمستوى التوصيات التي يمكن ان تتمخض عنه.

ويندرج اعداد هذه الدراسة، في اطار مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي وقعت يوم 1 فيفري 2018 بين وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنميةـ وترنو هذه الشراكة التي تمتد على 3 سنوات ( 2018-2020) الى الحد من التفاوت في الدخل والتفاوت الجهوي ودعم الانتقال الطاقي.