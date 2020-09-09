قبلي: حملة تحسيسية بشارع بورقيبة تزامنا انتهاء برنامج العطلة الامنة واستعدادا للعودة المدرسية

نظم المكتب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بقبلي بالتعاون مع شرطة المرور اليوم الاربعاء، حملة تحسيسية مرورية على امتداد شارع بورقيبة وسط المدينة، وذلك بمناسبة انتهاء برنامج العطلة الامنة والاستعداد للعودة المدرسية

واوضح الكاتب العام الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات عمارة حويتة ل(وات) ان هذه الحملة التحسيسية موجهة بالاساس لسائقي السيارات ومستعملي الدراجات النارية لحثهم على الالتزام بالقواعد المرورية وخاصة منها تجنب السرعة مع التاكيد على ضرورة ارتداء الخوذة

واضاف انه تم بالمناسبة توزيع مطويات على السائقين تتضمن عديد التوجيهات المرورية، داعيا الى حسن الاستعداد للعودة المدرسية بمختلف ربوع الولاية واساسا بمدينة قبلي التي تشهد تضاعفا للحركة المرورية، مع عودة التلاميذ للدراسة، وذلك بالعديد من النقاط منها مفترق الشعلة وسط المدينة