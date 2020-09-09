بنزرت: القبض على 127 شخصا تعلقت بهم تهم خطيرة ومفتش عنهم

القت المصالح الأمنية المشتركة التابعة لإقليم امن بنزرت خلال الأيام الأخيرة القبض على 127 شخصا تعلقت بهم تهم ومطلوبون ضمن محاضر تفتيش لفائدة الجهات الأمنية والسجنية والقضائية، وفق ما افاد به مصدر امني مسؤول (وات).

وأوضح المصدر ذاته انه تم القاء القبض على المتهمين والمفتش عنهم خلال حملات امنية منسقة بين مختلف التشكيلات الأمنية التابعة لإقليم امن بنزرت، توجهت بالأساس لجميع المناطق المصنفة امنيا “بالخطيرة”، بالإضافة لمحيط المؤسسات الخدماتية والمنتزهات والأسواق وبقية الفضاءات المفتوحة للعموم.

وبين ان من بين التهم التى نسبت للموقوفين الاشتباه في الانتماء لتنظيم “ارهابي” (شخصان)، ومحاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة (5 اشخاص)، والسكر على قارعة الطريق والتجاهر بما ينافي الحياء (30 شخصا)

كما تم الى جانب التثبت من هوية 2752 شخصا، رفع 272 مخالفة مرورية وتحرير 164 محضرا عدليا و94 محضرا جبائيا وحجز 212 دراجة نارية وغيرها من المخالفات التي يعاقب عليها القانون

وتم في مجال التصدي لظاهرة الاحتكار والبيع المشروط والانتصاب الفوضوي، حجز 950 علبة سجائر وإعادة ضخها ضمن المسالك القانونية وحجز 195 كرسيا و54 طاولة وتحرير 26 محضرا اقتصاديا، وفق ذات المصدر