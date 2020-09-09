عاجل-نشرة انذارية: تخوفات من فيضانات نهاية الأسبوع

حذر المهندس الأول بالمعهد الوطني للرصد الجوي، محرز الغنوشي، من تقلبات جوية ذات فاعلية بداية من يوم الغد الخميس مع نزول الأمطار بكميات هامة بولايات الشمال والوسط تتراوح من 40 إلى 70 مليمتر بصبغة رعدية و في حيز زمني وجيز وهو ما سيشكل خطر تشكل السيول والفيضانات.

وأضاف الغنوشي أن الولايات التي ستشهد التقلبات الجوية بداية من بعد ظهر يوم الغد الخميس والتي سستواصل إلى صباح يوم الجمعة هي ولايات تونس الكبرى وجهة الوطن القبلي بنزرت وزغوان وباجة جندوبة سليانة الكاف وقد تصل إلى أجزاء من مناطق الوسط القيروان وجيهات السحال سوسة والمنستير وولاية القصرين.