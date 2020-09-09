جلسة عمل بين وزير الدفاع الوطني وآمر القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا

انعقدت صباح اليوم بمقر وزارة الدفاع الوطني جلسة عمل بإشراف وزير الدفاع الوطني السيد إبراهيم البرتاجي وآمر القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا الجنرال Stephen J.Townsend (AFRICOM) بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ومسؤولين عسكريين تونسيين وأمريكيين رفيعي المستوى.

وتمحورت الجلسة حول مزيد دعم التعاون بين البلدين في مجال تكوين الأفراد وتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ودعم القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية في مجالات العمليات والتكوين والتدريب والاستعلام.

وأشاد وزير الدفاع الوطني بالمناسبة بمستوى التعاون المميّز بين البلدين الذي شهد تطورا نوعيّا وكميّا في السنوات الأخيرة خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية تعد شريكا أساسيا لبلادنا.

وعبر عن أمله في مزيد تطوير هذا التعاون في مجالات التكوين والتدريب وتبادل الخبرات بما يدعم القدرات العملياتية للقوات المسلحة التونسية في مقاومتها للإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب مؤكدا على ضرورة استكمال منظومة المراقبة الإلكترونية للحدود الجنوبية الشرقية.

ومن جهته وجه قائد القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا تهانيه إلى وزير الدفاع الوطني بمناسبة توليه هذا المنصب، مشيدًا بمتانة العلاقات التاريخية بين البلدين والمبنية على الثقة والاحترام المتبادلين ومؤكدا استعداد الإدارة الأمريكية الدائم لدعم القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية التونسية.