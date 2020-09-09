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خافرة تابعة لجيش البحر تنقذ 9 مهاجرين غير شرعيين، شمال غرب جزيرة جالطة

2020/09/09 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تمكنت خافرة تابعة لجيش البحر، مساء أمس الثلاثاء، من إنقاذ 9 مهاجرين غير شرعيين (7 جزائريين ومالي ومغربي)، كانوا يطلبون المساعدة بالموقع، شمال غرب جزيرة جالطة (ولاية بنزرت)، على بعد 28 ميلا.

وجاء في بلاغ صادر اليوم الأربعاء عن وزارة الدفاع الوطني أن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، صرّحوا أنهم أبحروا منذ خمسة أيام من سواحل مدينة سكيكدة (الجزائر)، بنيّة إجتياز الحدود البحرية خلسة، في إتجاه الفضاء الأوروبي.

وقد تم التوجّه بهم إلى ميناء طبرقة، لتسليمهم إلى السلط الأمنية، لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.

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