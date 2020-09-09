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وزارة النقل تدعو شركات النقل العمومي بمواصلة التقيّد بالاجراءات الصحيّة والوقائيّة

2020/09/09 أخبار, المصدر مع وات, سياسة

دعت وزارة النقل واللوجستيك شركات النقل العمومي، في بلاغ أصدرته، مساء، الاربعاء، إلى مواصلة التقيّد بالاجراءات الصحيّة والوقائيّة التاليّة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19:

/تعقيم محطّات النقل البرّي ووسائل النقل بصفة دورية.
/توفير الكمّامات لفائدة السوّاق وأعوان المراقبة وإلزامهم بارتدائها.
/القيام بحملات تحسيسيّة عبر وسائل الاعلام السمعيّة البصريّة والمكتوبة ومواقع التواصل الاجتماعي ووضع لافتات وملصقات توعويّة بالمحطّات وعلى وسائل النقل بالتنسيق والتعاون مع المجتمع المدني ومختلف الاطراف المتداخلة.
/إلزام المسافرين بحمل الكمّامات عند دخول المحطّات وعلى متن وسائل النقل طيلة السفرة.
/تعزيز عنصر الرقابة على الطرقات وبالمحطّات وداخل وسائل النقل لمراقبة مدى الالتزام بارتداء الكمّامات أثناء السفرات.
/احداث خلايا متابعة على مستوى الشركات الجهويّة والوطنيّة للنقل لمراقبة مدى التزام المسافرين بمقتضيات اجراءات التوقّي.

وذكّرت الوزارة، في بلاغها، بانطلاق الشركات الجهويّة والوطنية في بيع اشتراكات النقل المدرسي والجامعي بداية من غرة سبتمبر 2020 وإعلام التلاميذ والطلبة بمواعيد تواتر السفرات على الخطوط المخصّصة للنقل المدرسي والجامعي.

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